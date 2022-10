ATP Napoli | Sonego ci prova ma vince Baez

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ci teneva tanto a giocare in una città nella quale ha detto di sentirsi a casa, e su in campo - l'Arena sul Golfo - definito "incredibile". Ed invece è durata poco l'avventura di Lorenzo, ...

Ed invece è durata poco l'avventura di Lorenzo Sonego, uscito di scena all'esordio alla TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro che si ...Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno testato il Campo d'Avalos nel primo pomeriggio del day 3 del torneo250 di2022 (cemento outdoor). I due azzurri, avendo usufruito di un bye all'esordio, sono attesi dal loro match di ottavi di finale. Il carrarino debutterà contro uno tra il serbo Djere o ...Lezione di…pizza per due dei protagonisti della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, il nuovo ATP 250 che si sta disputando in città.Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti testano il Campo D'Avalos al torneo ATP 250 di Napoli 2022 in attesa del loro esordio nell'evento.