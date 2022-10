Albinoleffe-Arzignano oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alle 18:00 di mercoledì 18 ottobre l’ospiterà l’in occasione della nona giornata del girone A di. La partita sarà trasmessa insu Sky Sport 252 e insu Eleven Sports e NOW. Su Sky la telecronaca sarà affia Giovanni Cristiano, mentre suGol la voce sarà quella di Fabrizio Redaelli. Tre punti separano le due squadre con l’, settima in classifica, che non vuole smettere di stupire. La vetta dista due lunghezze, ma la squadra ospite dovrà vedersela contro i padroni di casa, reduci dalla vittoria per 3-0 sulla Triestina. SportFace.

...00 Spal U19 - Vicenza U19 15:00 Udinese U19 - Venezia U19 15:00 Verona U19 - Padova U19 15:00 Brescia U19 - Cremonese U19 15:30 ITALIA SERIE C - GIRONE A18:00 Lecco - ...La nona giornata di campionato Oltre alla sfida tra Lecco e Juventus Next Gen domani alle 18.00 si giocheranno altre cinque partite:Valchiampo, Pergolettese - Pro Patria, ...Il tecnico dell'AlbinoLeffe Giuseppe Biava è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arzignano: "Ci apprestiamo ad affrontare una ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...