Rifiuta di cantare l' inno | una 16enne picchiata a morte in classe

... nel nord ovest, dove una studentessa sedicenne, Asra Panahi, è stata pestata e uccisa dalle forze di sicurezza per essersi rifiutata, insieme con altre compagne di classe, diun inno ...Una studentessa iraniana sarebbe stata picchiata a morte in classe per essersi rifiutata diun inno a favore della Repubblica islamica . Lo ha denunciato su Telegram il Consiglio di coordinamento dei sindacati degli insegnanti in Iran, secondo cui la vittima, la 16enne Asra Panahi, ...Una studentessa iraniana Asra Panahi, di 16 anni, è morta dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza perché, assieme ad altre compagne di classe, si era rifiutata di cantare un inno ...La 16.enne sarebbe morta in seguito al pestaggio da parte delle forze di sicurezza che hanno fatto irruzione nella scuola di Ardabil costringendo le ragazze a intonare una lode a Khamenei ...