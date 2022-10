Napoli | Kvaratskhelia superstar | De Laurentiis vuole subito il rinnovo e zero problemi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Aurelio Deildi Kvichacol, il giocatore georgiano è già al centro di tante voci di calciomercato. Ilsicoccolare il suo campione il più possibile, anche perché ha infilato la maglia azzurra solo da qualche mese e già bisogna fare i conti con mille voci di mercato. Secondo Bargiggia sarà impossibile trattenere a lungo Kvara al, ma il presidente Deriuscirci. Anche perché l’investimento, in rapporto alla qualità, è stato veramente minimo. Dieci milioni di euro ‘appena’ per acquistare il georgiano bistrattato da tutti, quasi sbeffeggiato quando segnava a raffica in Georgia ed ora osannato da tutta Europa. Confronto ...

... ascoltato tifosi ed esperti, ha catturato alcuni frame della partita del Maradona tra ile il Bologna e infine lascerà spazio al grande protagonista, Khvicha. Il docufilm, ...- Bologna 3 - 2 Cosso (Var: Valeri) 6 'Non sono d'accordo con le critiche, per me non ha ... il contatto Cambiaso - Osimhen in area rossoblù e la ribattuta di Bonifazi su tiro di. ... Kvaratskhelia star: la sua storia tra Georgia e Napoli diventa un film Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli, il giocatore georgiano è già al centro di tante voci di calciomercato.Il Napoli, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, sta già programmando un adeguamento dello stipendio di Kvaratskhelia ...