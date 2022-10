Il surrealismo a misura di Guarienti

Leggi su panorama

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un pittore che, lungo il Novecento e fino a oggi, ha attraversato molte stagioni creative, sperimentando le suggestioni quattrocentesche come una personale «interpretazione dei sogni». In cerca del significato oltre l’esistenza. Ferrara lo celebra con una retrospettiva. Già qualche anno fa, a Lecce, mi era accaduto di ritornare a riflettere sull’opera di Carloalla luce, o all’ombra, di alcune sue prove più recenti. Non resta traccia di quel discorso che pure aveva colto il sentimento profondo e la direzione dell’artista verso una sempre più estrema ricerca dell’essenza delle cose. La sua naturale vocazione metafisica si rivelava in una progressiva smaterializzazione della pittura fino alla perdita di ogni consistenza materiale e di ogni compiacimento pittorico. Una pittura d’ombra, e di ombre, senza corpo. Alcuni autoritratti di questi anni sono fantasmi, ...