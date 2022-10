Craig Auringer | arrestato a Milano truffatore da 100 milioni | faceva parte di una banda di speculatori internazionali

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ricercato in tutto il mondo, è stato fermato amentre passeggiava in via Manzoni come un turista qualsiasi., 52 anni, è statoin Italia su mandato di...

, 52 anni, è accusato dalla procura distrettuale di New York di far parte di un gruppo autore di una maxi truffa fiscale da 100 milioni di euro con il metodo 'Pump & dump', ossia '...Passeggiava per via Manzoni, una delle strade del centro di Milano , quando i poliziotti lo hanno fermato. Ha porto loro i documenti:, 52 anni, l'uomo ritenuto al centro di una manipolazione del mercato azionario e societario Usa che ha generato, secondo l'accusa, oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti. ...Rintracciato Craig Auringer, 52 anni, al centro di un’inchiesta Usa sulla manipolazione del mercato azionario che ha generato oltre 100 milioni di proventi illeciti ...Passeggiava in via Manzoni come un turista comune. Il suo nome non aveva lasciato tracce né in aeroporto né nelle schedine dell'hotel del centro di Milano dove aveva preso… Leggi ...