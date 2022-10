Campidoglio | Bordoni torna al posto della Matone | ora deputata

(Di martedì 18 ottobre 2022) –(Lega) “Votata surroga, ora al lavoro per Roma” – Oggi l’Aula Giulio Cesare ha votato la surroga che ha riportato Davide(nella foto) sugli scranni del, dopo che Simonetta, eletta alla Camera dei Deputati, ha rassegnato le sue dimissioni da consigliere capitolino. Romano, 49 anni, laureato in sociologia all’Università La Sapienza,, che aderirà al gruppo consiliareLega, ha maturato una lunga esperienza politica e amministrativa all’interno delle istituzioni capitoline, a partire da quelle municipali. E’ stato assessore alle attività produttive e Lavoro di Roma Capitale e, oggi, ricopre il ruolo di responsabile del dipartimento attività produttiveLega nel Lazio. Simonetta, capogruppo ...

Davidetorna in. L'elezione in Parlamento di Simonetta Matone , che ha vinto il collegio uninominale del II e III municipio contro il dem Enzo Foschi, lascia il posto in aula Giulio ...Laureato in sociologia alla Sapienza di Roma, Davideattualmente è il responsabile del ... Simonetta Matone al momento è l'unica parlamentare dei quattro eletti presenti ina ...L'uscita di Simonetta Matone - unica dimessasi ad oggi dopo essere diventata deputata - fa scattare il seggio per l'ex Forza Italia, 49 anni ...Davide Bordoni torna consigliere comunale a Roma. Questa mattina il magistrato Simonetta Matone (appena eletto deputato della Repubblica) ha rassegnato le dimissioni da consigliere ...