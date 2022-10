Amici22 | Rudy Zerbi e la spiazzante reazione su Piccolo G

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022)G. spiazzadurante una prova di canto. Il coach si commuove Si conclude il quinto atto die durante il riassunto della puntata domenicale emergono nuovi dettagli circa il confronto traG. Durante la gara di cover,G. non convince appieno il coach di canto che commenta l’interpretazione di “You Will Never Know” con parole forti: “la prossima volta occupati più della performance che del look. La prossima volta ti sospendo la maglia”. Successivamentemanda a chiamareG. coinvolgendolo in una prova di canto per capire quanto l’allieva sia realmente pronto ad affrontare il percorso all’interno della scuola. Durante l’esibizione sulle note de “La ...