Iran | via libera Ue a sanzioni dopo la repressione Teheran | “Reagiremo” Salgono a 8 i morti a Evin

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’Europa risponde alladicontro i manifestanti con un nuovo pacchetto di, che colpno undici persone e quattro entitàiane. Il Consiglio Affari Esteri dell’Ue ha stabilito che saranno soggetti al divieto di rilascio del visto e al congelamento dei beni da parte dell’Unione europea. Tra i destinatari dellec’è “la cosiddetta polizia morale (quella che aveva fermato Mahsa Amini perché non portava correttamente il velo, ndr), una parola che non è davvero appropriata quando si vedono i crimini che vengono commessi”, ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. Ma, ancor prima dell’approvazione delle misure restrittive, ha fatto sapere che “l’reagirà in modo proporzionale e ...

Il Fatto Quotidiano

Nelle ultime settimane continuo a ricevere messaggiWhatsApp e altri canali social sulle proteste nel mio Paese di nascita, l'. Io e molti dei miei connazionali siamo preoccupati, ma anche emozionati. E per questo non dormiamo. Leggiamo e '...Il primo webinar, dedicato all', al bivio tra proteste sociali e l'accordo sul nucleare in stallo avrà luogo il 19 ottobre 2022, ore 17.30 - 18.30. Ne discutono Gabriella Colarusso, La Repubblica ...