Intervista a Matteo Salvini questa sera a “Quarta Repubblica”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tra i temi della puntata del 18 ottobre in onda su Retequattro l’emergenza energetica, un reportage dalla Slovenia sul nucleare Nel pieno delle trattative per la formazione del nuovo Governo, oggi 17 ottobre Nicola Porro intervisterà il leader della Legain diretta a “”, il talkshow in onda ogni lunedì su Retequattro a partire dalle 21.30. Oltre ai temi politici, per cui si apre una settimana decisiva, resta in primo piano l’emergenza del gas e il dramma di famiglie e aziende alle prese con il caro bollette e con le cartelle esattoriali. Tra i servizi, un reportage dalla Slovenia, dove la centrale nucleare verrà potenziata a spese di acciaierie italiane in cambio di un approvvigionamento costante e vantaggioso di energia. Inoltre, un’con il presidente della ...