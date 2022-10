Agenzia ANSA

Il presidente Xi Jinping vuole blindare i vertici del Partito comunista cinese, a congresso da domenica, con un gruppo di lealisti per rafforzarsi di fronte alle sfide interne e all'estero. Lo scrive ...Nella lotta contro la corruzione, 'suo principale strumento di potere' nota il, Xi si è mosso senza riguardi per nessuno, compresi vecchi amici e alleati. Xi ha parlato dei rapporti della... Cina: Wsj, Xi vuole blindare vertice del Pcc con lealisti Il presidente Xi Jinping vuole blindare i vertici del Partito comunista cinese, a congresso da domenica, con un gruppo di lealisti per rafforzarsi di fronte alle sfide interne e all'estero. (ANSA) ...Il rinvio potrebbe essere legato all'apertura del Congresso del Partito comunista cinese. Secondo BlackRock "il tasso di crescita potenziale della Cina potrebbe essere sceso sotto il 5% per poi cadere ...