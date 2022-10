Chi è Pamela Prati | la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Leggi su fattidigossip

, nataPireddu, nasce a Ozieri, un paese in provincia di Sassari, il 26 novembre 1958. Ha 4 fratelli: 3 maschi e una femmina di nome Maria. Nel 2016,ha cambiato ufficialmente il proprio cognome in. L'infanzia della showgirl è travagliata: la madre diera vedova di guerra e ha dovuto crescere da sola i figli.ha dichiarato a Domenica In che la madre è una guerriera.è quindi costretta a numerosi sacrifici, inclusa l'adolescenza trascorsa a Tempio Pausania in un collegio di suore. Compiuti i 18 anni si trasferisce a Roma in cerca della propria indipendenza e si dedica interamente al suo sogno: quello di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. ...