Buckingham Palace “off limits” per Re Carlo e Camilla | ecco perché

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non è un “divieto d’accesso” ma poco ci manca quello che campeggia fuori da. Il palazzo simbolo della monarchia inglese è offperIII e per la regina consorte, che potranno tornarci a vivere non prima del 2027, visti gli imponenti lavori di ristrutturazione che costeranno oltre 370 milioni di sterline (oltre 428 milioni di euro) e che si concluderanno non prima di cinque anni. Una situazione che fa molto discutere in questi giorni i royal watcher e i sudditi più attaccati agli emblemi della Corona, quei puristi che consideranoil cuore della monarchia e uno dei simboli della grandezza dei Windsor. Tanto rumore per nulla, però, visto che i lavori al settecentesco palazzo nel cuore di Londra sono indispensabili, ...