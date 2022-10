(Di lunedì 17 ottobre 2022) È vero che occorre fare in fretta, ma occorre fare anche bene... Meloni si occupi e preoccupiresponsabilità che la attendono e di quello che dovrà fare. Lasci stare, invece, quello che dovranno fare le opposizioni e come dovranno farlo

L'HuffPost

Inizia oggi una nuova settimana, nella quale si compieranno altri importanti passi della legislatura appena iniziata e nel cammino verso la formazione del nuovo governo. Il primo passo, quello della ...Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energiail serbatoio di benzina presso un esercente tradizionale.fare il pieno di benzina per viaggiare in ... Basta riempire i Ministeri prime delle consultazioni, i partiti vadano singolarmente da Mattarella È vero che occorre fare in fretta, ma occorre fare anche bene... Meloni si occupi e preoccupi delle responsabilità che la attendono e di quello che dovrà ...