Taiwan | Taipei replica a Xi | “No a compromessi su sovranità e democrazia”

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – “C’è consenso nell’opinione pubblica disul fatto che non vi possano esseresuterritoriale,e libertà e che lo scontro militare non deve essere un’opzione per entrambi i lati dello stretto di Formosa”. Così un portavoce della presidente di, Tsai Ing-wen,alle dichiarazioni di Xi Jinping sulla riunificazione ‘con tutti i mezzi”, compresa la forza. “La squadra di sicurezza nazionale sta monitorando attentamente la situazione – ha aggiunto il portavoce Chang Tu-han – e continueremo a prestare massima attenzione agli sviluppi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Attaccando gli Stati Uniti e la recente visita di Nancy Pelosi a, Xi Jinping ha poi aggiunto " Risolvere la questione diè un affare del popolo cinese e spetta al popolo cinese ...Al Congresso del partito, che gli assegnerà per altri cinque anni la presidenza della Cina, Xi Jinping parla per 73 volte di «sicurezza» e «protezione». Ma la crescita economica rallenta drammaticamen ...