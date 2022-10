Linea 1 metropolitana Napoli | autorizzata messa in esercizio del primo treno

(Di domenica 16 ottobre 2022)– “È statalaindelsulla1 della. È un passo fondamentale per il miglioramento del trasporto pubblico, uno degli obiettivi di quest’Amministrazione. I nuovi treni saranno messi in funzionamento progressivamente nei prossimi mesi”. Lo afferma il sindaco di, Gaetano Manfredi, aggiungendo: “Ringrazio il ministro delle Infrastrutture Giovannini per aver seguito in prima persona la procedura e i tecnici del Mims e di Ansfisa per l’enorme lavoro di questi mesi, condotto insieme ai tecnici del Comune e di Anm. Un salto in avanti per garantire a cittadini e turisti servizi di mobilità sempre più efficaci ed efficienti”. L'articolo ...

... 'i tecnici incaricati da Atac stanno lavorando incessantemente dalle prime ore del giorno per garantire la funzionalità di alcuni apparati di sicurezza dellaC della. In ..."I tecnici incaricati da Atac stanno lavorando incessantemente dalle prime ore del giorno per garantire la funzionalita' di alcuni apparati di sicurezza dellaC della". Lo rende noto Atac dopo lo stop alla circolazione sull'intera tratta della metro C. "In particolare - spiega ancora l'azienda - si tratta del sistema di comunicazione tra ...NAPOLI - "È stata autorizzata la messa in esercizio del primo treno sulla Linea 1 della metropolitana Napoli. È un passo fondamentale per il miglioramento ...Roma. Problemi con il trasporto pubblico dalla mattinata di oggi, domenica 16 ottobre. Non che si tratti di una novità in senso assoluto, questa volta però le problematiche cadono di domenica, con buo ...