Inter Salernitana 0-0 LIVE | fischio d’inizio

(Di domenica 16 ottobre 2022) Allo stadio San Siro, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA– Si parte! Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.(3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, ...

Commenta per primo Il tecnico dell', Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del lunch match di Serie A contro la: 'Entusiasmo Abbiamo recuperato, i ragazzi hanno lavorato ...MILANO - Dopo il pareggio sul campo del Barcellona, l'ospita laper la decima giornata di campionato. I nerazzurri devono cercare di recuperare le distanze con la parte alta della classifica. I granata, reduci dalla vittoria contro il ...Simone Inzaghi cambia rispetto alla previsioni della vigilia, confermando Onana in porta al posto di Handanovic, e posizionando Calhanoglu come play basso con Mkhytarian e Barella mezzali. In difesa A ...INTER-SALERNITANA 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SALERNITANA 12.32 - Calcio d'inizio dell'incontro per l'Inter: PARTITI! 12.31 - Skriniar e Mazzocchi davanti a ...