Halloween | tutine | body e altre idee per bambini da Bimbostore

(Di domenica 16 ottobre 2022) Daè iniziata la festa più spaventosa dell’anno: zucche, fantasmi e i maldestri Minion decorano i look deida 0 a 7 anni per una ricorrenza indimenticabile. Proposte per tutti, a partire dai piccolissimi con la tutina (0-9 mesi) con micro righe arancioni e nere, i tipici occhi e naso triangolari e lo spettrale sorriso che ricorda gli intagli delle zucche. Si prosegue poi con ilfirmato BabyVip (1-12 mesi), decorato nei toni dell’arancione e viola con scritta “My first” accompagnata da ragnatele e pipistrelli. Per i baby (12-24 mesi) un comodo pigiamino per tenere ogni bambino al caldo in questa notte di fine ottobre, sotto i pantaloni a righe con elastico alla caviglia, sopra una felpa nera con fantasma e scritta “The Boo Crew”. Per i più grandicelli (3-7 anni) invece ecco con un ...

