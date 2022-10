Calcio | Serie A 2022-2023 | Napoli e Bologna danno spettacolo | i partenopei restano primi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Gol eal San Paolo (Maradona) di, dove iconquistano l’ottava vittoria in queste prime dieci giornate di campionato italiano, rimanendo al comando della classifica con 26 punti. Tanta la fatica, però, per battere il, superato soltanto per 3-2 dopo un pirotecnico evolversi degli eventi. Nel primo quarto d’ora c’è l’immancabile intervento duro di Posch su Kvaratskhelia, che però riesce a continuare, specificandolo anche dopo un certo consulto sulla panchina. Il georgiano, dopo il 20?, diventa fonte di guai per gli ospiti: di sua iniziativa, o per piede di Raspadori o Mario Rui (palo), crea molti pericoli a Skorupski. Chi la fa grossa è Politano, che al 27? tira alto da pochi passi. Ilriesce però a spingere col tempo e trova il gol al 41? con Zirkzee, al ...

