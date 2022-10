Bocchetti | «Fiducioso per il futuro | mi ispiro a Gasperini e Tudor»

(Di domenica 16 ottobre 2022) . Le parole del tecnico del Verona Salvatoreha parlato a DAZN dopo Verona-Milan. PRIMO IMPATTO – «Ho trovato una squadra giù di morale dopo questi risultati, si era perso l’entusiasmo degli ultimi anni. Ma i ragazzi si sono messi a disposizione e mi hanno accolto bene, oggi hanno risposto alla grande. Oggi abbiamo giocato contro i campioni d’Italia, non dimentichiamocelo. Sonoper il». ROSA – «Qualche perdita c’è stata ma ci sono ottimi giocatori coi quali lavorare bene, oggi hanno dato una grande risposta. Questo ci farà lavorare ancora meglio nei prossimi giorni». GOL TONALI – «Era l’uomo più pericoloso, bisognava stringere su di lui. Vedendo che Veloso era in ritardo bisognava stringere nonostante si lavori a uomo». MODELLO –«Gli allenatori con cui sono cresciuto, da ...

