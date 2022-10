Agenzia ANSA

La carambola di un'deiurbani nel primo pomeriggio ha causato nove feriti a Firenze, in piazza Duomo, fra cui due bambine di 4 e 7 anni fra i pedoni di una processione religiosa della comunità peruviana che ...E' accaduto in Via dei Prati, l'era ferma sulla linea ferroviaria nei pressi del passaggio a livello. Idel fuoco hanno aperto la vettura, utilizzando il divaricatore e le cesoie ... Auto vigili su processione, 9 feriti in piazza Duomo Firenze La carambola di un'auto dei vigili urbani nel primo pomeriggio ha causato nove feriti a Firenze, in piazza Duomo, fra cui due bambine di 4 e 7 anni fra i pedoni di una processione religiosa della comu ...La carambola di un'auto dei vigili urbani nel primo pomeriggio ha causato nove feriti a Firenze, in piazza Duomo, fra cui due bambine di 4 e 7 anni fra i pedoni di una processione religiosa della comu ...