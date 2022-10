Globalist.it

Il Pd non applaude e: "Uno sfregio al Paese". Il retroscena: la tentazione del Cavaliere, non ... Parla: "Giudizio sospeso sulle alte cariche, ho chiamato La Russa per ringraziarlo". - IL ...Luciano, ex presidente della camera, si esprime sui risultati delle elezioni e sulle sorti del Pd: "... Enricoha ricostituito un partito unitario dopo l'addio di Zingaretti, ha vinto le ... Violante: “Letta dovrebbe andare avanti, non capisco questa auto-flagellazione” L'ex presidente della Camera Luciano Violante interviene sul dibattito che si è aperto nel Partito Democratico: "Il problema non è il leader ma la fisionomia".Scatta l'allarme sicurezza in Norvegia per un drone che sorvolava un impianto per il trattamento del gas [Leggi] ...