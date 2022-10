(Di sabato 15 ottobre 2022) Jasminesfiderà Annanelladel torneo Wta 250 di, sul veloce indoor. L’azzurra andrà a caccia del suo secondo titolo in altrettanti finali, dopo aver trionfato lo scorso anno a Portoroz. Finora una bella settimana per la tennista allenata da Renzo Furlan, che sta dimostrando di poter esprimere un ottimo tennis su queste superfici abbastanza veloci. Sarà invece la prima volta della ventiquattrenne russa in un atto conclusivo del circuito maggiore e arriva verso la fine di una stagione in cui, almeno fino a questa settimana, non era riuscita a mettere in mostra quanto fatto invece nel 2020, quando raggiunse il best ranking. La nativa di Mosca si era posta l’obiettivo di rientrare nelle prime 100, e questo risultato le permetterà di avvicinarsi ...

SPORTFACE.IT

Le due giocheranno la seconda semifinale, non prima delle 16, già a conoscenza dunque dell'altra finalista, una tra Potapova e. Anche il match disarà visibile in chiaro su ......atto di domenica la vincente del derby russo tra Anastasia Potapova o la qualificata Anna. ... SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Wang scenderanno in ... PAOLINI-Blinkova DOMANI IN tv: ORARIO, CANALE e DIRETTA streaming FINALE Wta Cluj-Napoca 2022 Jasmine Paolini sfiderà Anna Blinkova nella finale del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2022. A che ora e come seguire il match in tv.Wta Cluj-Napoca 2022: Paolini vince al terzo set contro Wang e vola in finale. Paolini piega Wang 7-5 4-6 6-3 approfittando dei problemi fisici di Wang nel terzo set. Affronterà domani in finale Blink ...