Lucca C&G 2022 | MS Edizioni presente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022)C&G– MSannuncia la sua presenza per ilComics and Games. Presso il suo stand troveremo anche altre case editrici come Djama Games e Lightfish Games.C&G– Gioco da Tavolo – Qwirkle Un avvincente gioco di simboli e colori per tutte le età che ha venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo. Qwirkle è un gioco di posizionamento tessere che allena la concentrazione e sviluppa il pensiero visuale. La sua semplicità, unita alla grande profondità strategica, rende Qwirkle un classico adatto a tutte le età. Le regole di Qwirkle sono davvero poche! Dovete ottenere punti creando sequenze di tessere dello stesso colore oppure con lo stesso simbolo, e se riuscite a creare una sequenza di sei tessere differenti… ...