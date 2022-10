Juve Stabia | battuta d’arresto a Taranto | le vespe chiudono in dieci

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Allo Stadio Erasmo Iacovone di, lacade ancora in trasferta nella sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Lega Pro. La gara tra i padroni di casa e lesi chiude sul risultato di due a zero in favore della formazione di Capuano. Un match deciso nel finale, con Romano che trova la rete del vantaggio aminuti dal triplice fischio. La, costretta inper l’espulsione di Peluso, non riesce a riportare la sfida in equilibrio, incassando anche il gol di La Monica che manda la contesa in archivio in anticipo. Un ko che mantiene la compagine di Colucci a quota tredici, obbligandola a riscattarsi nel turno infrasettimanale contro il ...