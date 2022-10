Il problema dell' eye-tracking nel Metaverso

Leggi su agi

(Di sabato 15 ottobre 2022) AGI - Nelche verrà Meta potrebbe usare il tracciamento degli occhi per capire quali pubblicità vengono guardate. Così da mostrarne altre simili. Come segnalato da Gizmodo, Meta ha aggiornato la sua policy sulla privacy per includere una voce chiamata "Informativa sulla privacy per il monitoraggio degli occhi”. La società di Mark Zuckerberg sostiene che se accetti di condividere questi dati aggiuntivi, Meta utilizzerà l'eye-e "per aiutare Meta a personalizzare le tue esperienze e migliorare Meta Quest". L'aggiornamentoa policy segue di qualche giorno la presentazione di Meta Quest Pro, il visore di realtà mista che negli obiettivia società di Palo Alto dovrebbe essere utilizzato in ambienti di lavoro del. Certo, nell'aggiornamentoa privacy ...