(Di sabato 15 ottobre 2022) AGI - Dopo tre vittorie consecutive dal suo arrivo sulla panchina del, Raffaele Palladino conosce anche il primo ko in casa dell'. Al Castellani gli azzurri s'impongono 1-0 grazie alla rete di, arrivata nelle battute iniziali di gara: la squadra di Zanetti scavalca in classifica proprio i rivali di giornata salendo a 11 punti, mentre i biancorossi restano a quota 10. La prima grande opportunità del match è degli azzurri al 9', quando Satriano si presenta a tu per tu con Di Gregorio dopo il lancio di Luperto, ma gli calcia addosso sprecando la palla gol del vantaggio. Passano un paio di minuti e i toscani trovano comunque l'1-0 grazie al tap-in sotto porta di, che ribadisce in rete dopo una doppia respinta del portiere ospite. ?? HTdecide i primi 45' di ...

Haas fa felice l'Empoli: 1-0 e sorpasso al Monza