Cinque persone, tra cui un agente di polizia fuori servizio, sono morte in unaavvenuta ieri sera a Raleigh, in North Carolina. In un primo momento le autorità cittadine avevano invitato i residenti a rimanere in casa e avevano poi riferito dell'arresto di un sospetto,...Strage di Parkland, l'accusa aveva chiesto la pena di morte, considerata una 'sentenza appropriata' Galera a vita per Nikolas Cruz , il giovane accusato dellanel 2018 nella scuola di Parkland, Florida, in cui morirono 17 persone. Dopo il verdetto dei dodici giurati che hanno 'raccomandato' al giudice la condanna all'ergastolo senza condizionale ... Usa: sparatoria in N. Carolina, 5 morti e sospetto in fuga Nikolas Cruz si è sempre dichiarato colpevole e la giuria ha emesso un verdetto che dovrà essere confermato dal giudice nelle prossime settimane. Il 14 febbraio del 2018, allora diciannovenne, uccise ...Cinque persone, tra cui un agente di polizia fuori servizio, sono morte in una sparatoria avvenuta ieri sera a Raleigh, in North Carolina. (ANSA) ...