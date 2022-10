Ucraina | Prodi | ' la pace la fa Biden con Xi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "È una roba orrenda questa guerra. Lanon la fanno loro, lala facoi cinesi perché il mondo ormai è tra loro due”. Lo ha detto Romanoospite del programma 'Soul', condotto da Monica Mondo, in onda su Tv2000 domenica 16 ottobre ore 20.50. Nella lunga intervista, che sarà pubblicata in una versione più lunga sul canale YouTube e il sito di Tv2000, oltre ad analizzare il quadro geopolitico attuale l'ex premier racconta anche della storia della sua grande famiglia, un ‘clan' unito e radicato nell' Emilia rossa e pure bianca, che ha imparato a confrontarsi e a scontrarsi nelle sue basi popolari. “Putin – ha proseguito- non solo ha fatto una cosa brutta con questa guerra, ma ha sbagliato, e i cinesi non sono molto contenti di questa guerra e sono molto ...