Sassuolo | Dionisi recupera Berardi e Traore | convocati entrambi per la gara contro l’Atalanta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Buone notizie per Alessio, tecnico del, che in occasione del matchtornerà ad avere a disposizione tanti giocatori. Spicca il rientro di Domenicoe Hamed Junior Traoré, i quali hanno smaltito i rispettivi problemi e sono tornati in gruppo. Ovviamente non sono ancora al top della forma, ma il ritorno tra inon può che strappare un sorriso ai neroverdi.ti anche Frattesi e Thorstvedt, che si sono messi alle spalle gli acciacchi accusatil’Inter ed entreranno nei ballottaggi in vista del match del Gewiss Stadium. SportFace.

Così, in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della gara in trasferta contro il team bergamasco. "Sarà una gara diversa rispetto all'ultima giocata contro loro ..." Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match della decima giornata di Serie A 2022/2023 contro l'Atalanta: 'Sarà una sfida diversa rispetto a quella dello ...' La probabile formazione del Sassuolo per la sfida contro l'Atalanta. Fischio d'inizio sabato 15 ottobre ore 20.45 ...