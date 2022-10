Putin | la Russia resta aperta ai colloqui con l' Ucraina

Il presidente russo, Vladimir, nel corso del vertice euroasiatico in corso ad Astana, ha confermato che laè aperta alla prospettiva di colloqui con l'Ucraina. Lo riferisce la Tass.ha poi affermato che al momento non c'è più bisogno di "attacchi massicci" sulle infrastrutture ucraine. "La ...... in Ucraina 22 settembre - L'ombra dell'atomica dopo i referendum: cosìusa la minaccia estrema contro l'Occidente 21 settembre - Cos'è la mobilitazione parziale ordinata dain(e ...Dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera si fa strada l'ipotesi dell'icona dei diritti Lgbt Alessandro Zan tra i vice. La Dem Gribaudo conferma: "È un'opzione". Lui si smarca: " ...Sempre condivisibili in sé, gli appelli alla pace mancano di tener conto della lampante aggressione, negata fino al giorno prima e condita di richiami storici agli albori della Russia ...