Netflix a 5 49 euro com pubblicità HD | niente download e qualche contenuto in meno

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Partirà il 3 novembre alle ore 17 in Italia e in altri 12 paesi, e si affiancherà agli altri piani che resteranno invariati. Avrà 5 minuti diogni ora. ...

Da tale data, anche gli utenti italiani potranno scegliere il piano low cost di, il cui prezzo è di 5,49al mese . Per l'azienda si tratta di una mossa pensata per attirare nuovi utenti ...ha annunciato la data del debutto del piano Base con pubblicità : gli utenti potranno ... Il costo della nuova opzione è parià a 5,49al mese L'opzione Base con pubblicità sarà disponibile ...Per tamponare l’emorragia di abbonati dovuta principalmente all’arrivo sul mercato e la conseguente costante espansione di competitor come Disney+ e Amazon Prime Video, Netflix ha introdotto un nuovo ...Netflix ha annunciato ufficialmente il suo nuovo piano supportato dalle publicità, che sarà lanciato il 3 novembre anche in Italia. Partiamo subito dal costo: gli utenti pagheranno 5,49€ al mese, in ...