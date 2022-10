(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Abbiamo semplificato il movimento del servizio e consolidato gli schemi". E' nato così il nuovo Lorenzo, che a Firenze giocherà la sesta semifinale ATP in carriera ed è sicuro di salire ...

Tiscali

Il rapporto conè diventato negli anni molto più di una semplice collaborazione professionale. "Abbiamo passato un pezzo di vita insieme, siamo arrivati a Itaca e stiamo tornando - ha detto ...indica poi la migliorper provare a centrare l'obiettivo qualificazione: "" Bisognerà spingere sempre, tirar fuori tutte le energie sia a livello individuale sia come ... Musetti 2.0, la ricetta di Tartarini per sognare in grande | VIDEO