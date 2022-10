Wired Italia

... la piùè il disturbo depressivo maggiore e colpisce 1.5 milioni di persone". Tabarelli/ "Elettricità Italia messa peggio di Spagna e Germania. Fotovoltaico...", LA DOTTORESSA ...Non bisogna dimenticare, peraltro, che il suicidio ha un'incidenza particolarmentetra i ... 'l'ansia e lasono aumentate notevolmente anche tra i bambini e gli adolescenti. La ... Depressione grave, uno spray può trattarla in tempi rapidi Parlano di svolta nelle cure contro la depressione, gli esperti della Società Italiana di Psichiatria (Sip) riuniti in convegno nazionale al centro congressi del Porto Antico di Genova, con alla mano ...A Mattino Cinque, su Canale 5, il tema della depressione con la dottoressa Alessandra Baldini, direttrice del Medical Affair Janssen Italia ...