ilGiornale.it

Benevento . Accusava la madre di essere la responsabile della sua situazione economica, per la perdita deldi cittadinanza, ed il suo nuovo compagno, definito un approfittatore. Non posso campare, non ho i soldi, avrebbe gridato ad entrambi, pretendendo che gli venissero consegnati. Condotte nelle ...... i rapporti con i partner e le istituzioni europee, i fondi del Pnrr, ildi cittadinanza. I ... 4 " Renzi conferma che Italia viva non farà alleanze e lancia la campagna "il cinque". ... "Dammi il reddito di cittadinanza". E lo straniero aggredisce la donna Algerino si introduce in casa di una donna e, dopo averla aggredita brutalmente, le sottrae la card su cui le viene accreditato il reddito di cittadinanza ...