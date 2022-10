Camera | eletto Lorenzo Fontana | chi è l’ultraconservatore cattolico

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Al quarto scrutinio è statocome Presidente delladei Deputati. L’esponente della Lega ha ottenuto 222 voti, superando il quorum richiesto, pari alla maggioranza assoluta dei voti: ossia 201. La proclamazione è arrivata dal presidente provvisorio dell’Assemblea, Ettore Rosato.Presidente dellaAzione ha votato per Matteo Richetti che ha raccolto 22 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Come noto infatti Ignazio La Russa è statograzie al voto di almeno 17 senatori dell'... leggi anche Elezione presidente della, diretta video: c'è l'accordo anche a Montecitorio Renzi può ...Rieletto nel 2014 si è dimesso nel 2018, quando è statoalladei Deputati, della quale è diventato vicepresidente. Dal 1° giugno 2018 al 10 luglio 2019 è stato Ministro per la famiglia ...ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Fontana, deputato della Lega è il nuovo presidente della Camera di questa XIX legislatura. Subentra a Roberto Fico. Alla quarta votazione, Fontana ha ottenuto 222 voti. Sono ...Dopo l'elezione di Ignazio La Russa (FdI) alla presidenza del Senato ieri al primo scrutino, l'assemblea della Camera ha eletto questa mattina Lorenzo Fontana (Lega) come presidente con 222 voti a fav ...