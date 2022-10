Sempre più su

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Riddle ce l’ha fatta, dopo tante sconfitte (e stomp) subite da Rollins è riuscito a prendersi la rivincita nel match che dovrebbe aver chiuso la rivalità. Il percorso di Matt dopo essere andato in crescendo dal suo esordio nel main roster, poi come è naturale che fosse ha avuto un periodo di stallo. A renderlo più visibile e appetibile era stata l’alleanza con Orton ed è stato proprio l’infortunio della Vipera a farlo retrocedere nelle retrovie. Il duo con Randy funzionava alla grande, ma vista l’impossibilità di prevedere con certezza i tempi di recupero (che non sembrano brevi), i piani per il talento passato per NXT sono stati cancellati o nel migliore dei casi rimandati. Il team con Nakamura non è stata che un riempitivo nato dall’emergenza, ma la sfortuna continuava perseguire i compagni di Riddle, di fatti pure il giapponese si è infortunato. Così come non deve ingannare ...