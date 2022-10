PD | naufragio a Mezzogiorno

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A poche settimane dal voto, rimangono le macerie del Partito democratico al Sud. Dove sia i nomi più roboanti (legati a sistemi di potere ritenuti granitici), sia la nuova generazione di presunti «cavalli di razza» hanno perso consensi in favore di Cinque stelle e Fratelli d’Italia. E già si profila il redde rationem interno. A colpi di accuse. Una bocciatura democratica, nel vero senso della parola, perché non ha risparmiato nessuno. Nel Pd ha colpito tutti al Sud, senza distinzioni tra vecchi volponi alla guida di consolidati meccanismi di potere locale, come Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, né tantomeno nuove leve, come Nicola Irto e Giuseppe Provenzano, che sgomitano per farsi largo nel partito che verrà. E intanto non brillano per consensi ottenuti nelle regioni da cui provengono nonostante abbiano un rilevante peso specifico. I risultati delle elezioni hanno lasciato il ...