Nitto ATP Finals | cresce l' attesa | il trofeo esposto a Torino

A un mese esatto dall'inizio della manifestazione, torna a Torino il trofeo delleFinals. Dopo essere stata consegnata nelle mani di Alexander Zverev al termine della finale di singolare del 21 novembre scorso, la coppa fa il suo ritorno in Italia per iniziare un tour ...Per un mese si potrà ammirare la coppa nel museo le Gallerie d'Italia Anche quest'anno Intesa Sanpaolo , in qualità di Host Partner delleFinals , avrà un ruolo di primo piano nel "Trophy ...A un mese esatto dall’inizio della manifestazione, torna a Torino il trofeo delle Nitto ATP Finals. Dopo essere stata consegnata nelle mani ...Anche quest'anno Intesa Sanpaolo, in qualità di Host Partner delle Nitto ATP Finals, avrà un ruolo di primo piano nel 'Trophy Tour', ovvero nel 'tour' di esposizioni del trofeo della ...