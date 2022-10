(Di giovedì 13 ottobre 2022) E’ stato approvato finalmente l’aumento dida 2,5del Montepaschi di Siena, dopo le mille incertezze relative alla ricerca di investitori disposti ad impegnarsi alla sottoscrizione delle nuove azioni. E’ stato così firmato il contratto di garanzia che copre l’aumento diper l’intero importo. Il Consiglio di amministrazione della banca guidata da Luigi Lovaglio, di buon mattino, ha quindi approvato l’operazione “fortemente diluitiva” che consentirà alla banca senese di riportare ilsui livelli regolamentari. (Per approfondire vedi anche il piano industriale approvato a dicembre 2021 che prevede aumento die migliaia di esuberi) L’operazione L’operazione prevede l’emissione di massime 1.249.665.648 azioni ordinarie di nuova emissione, senza indicazione del ...

QuiFinanza

Borsa Italiana, riconoscendo la natura "fortemente diluitiva" dell'operazione di aumento di, ha deciso che troverà applicazione la normativa relativa al cosiddetto modello rolling , introdotta da ...... +0,88%, 21.678 punti base, nel giorno in cui la Bceun maxi - aumento dei tassi . A dare tono ... Non trova pace invece, che arretra di un altro - 2,39%. Sul Ftse Mib si mettono in evidenza ... MPS vara il maxi aumenti di capitale da 2,5 miliardi La banca guidata da Luigi Lovaglio farà un’operazione fortemente diluitiva del capitale. Dopo mille incertezza il consorzio di garanzia è al completo ...L'operazione di aumento di capitale di Mps da 2,5 miliardi di euro parte lunedì prossmo e si conclude il 3 novembre. (ANSA) ...