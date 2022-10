Minacce | fuga in scooter e spari | così il carabiniere sventa la rapina

3 ore fa I soldati russi disertano,da Donetsk Le forze russe hanno iniziato a ricevere dai ... La tensione non si ferma: la in prosegue tra, morti e accuse. Oggi l'incontro tra Putin ed ...Lazio,dei medici verso il Nord: 'In Alto Adige una settimana pagata come un mese a Roma' 'Due ... che sono per lo più verbali, con le, 'gli sputi e la necessità di mettermi in mezzo ...L’ad di Gazprom Miller: «Non ci sono garanzie che l’Europa sopravviva a questo inverno con le attuali riserve negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas» ...Sono numeri impressionanti. È ancora presto per dirlo, ma lo spostamento attivo di persone potrebbe segnare l’inizio della decostruzione dello spazio ...