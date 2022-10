Juve | rientro a Torino e ritiro – VIDEO

Ali giocatori bianconeri sono stati scortati da un'auto della polizia per paura di contestazioni da parte dei tifosi. Ora l'ambientesi aspetta una risposta decisa da parte della ...Commenta per primo La Juventus è appena atterrata all'aeroporto di Torino didalla trasferta di champions in Israele. Il club sbarcato a Caselle si dirigerà immediatamente verso il J Hotel dove prenderà il via il ritiro punitivo imposto da Massimiliano Allegri dopo la ...La Juventus e' tornata a Torino, i bianconeri sono atterrati all'aeroporto di Caselle qualche minuto dopo le 17. Allegri e i suoi ragazzi sono tornati dalla trasferta di Champions League in Israele e ...La Juventus è tornata a Torino, i bianconeri sono atterrati all'aeroporto di Caselle qualche minuto dopo le 17. Allegri e i suoi ragazzi sono tornati dalla trasferta di Champions League in Israele e a ...