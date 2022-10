“In lacrime | va via dal programma” UeD | brutto colpo per Maria De Filippi e il pubblico

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A Uomini e Donne bruttissima notizia sulla tronista Federica Aversano, che adesso sarebbe arrivata a prendere una decisione drastica. Le nuove anticipazioni del dating show diDenon sono affatto positive e ilè rimasto praticamente senza parole. A rivelare tutto ci ha pensato il sito , che è riuscito ad ottenere informazioni importanti sulle ragioni di questo possibile dietrofront della ragazza. Una situazione tutta da seguire e che potrebbe davvero concludersi con undi scena. Nel corso di questo inizio di Uomini e Donne, la tronista Federica Aversano era sicuramente partita con grande entusiasmo alla ricerca della sua possibile anima gemella. Lei è stata la non scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri ed era adesso pronta a ricaricare le batterie per trovare il suo futuro fidanzato. Ma ...

il Resto del Carlino

Una decisione che ha spiazzato la ballerina di Amici 22 che, tra le, ha rivelato di aver paura di dover lasciare il talent show di Maria De Filippi . Supportata dai suoi compagni di ...Un clima, quindi, infuocato anche in vista della stagione invernale che si prevede die sangue. ← Foligno,Albegna: residenti vincono al Tar. Perde il Comune Potrebbe anche ... Strage in A4, lacrime e fiori sull’altare allestito in viale Ceccarini a Riccione Camilla Parker non si controlla più. La nuova Regina del Regno Unito l'ha fatta grossa: ha fatto piangere la principessa Kate ...Tre giorni di grande intensità spirituale. Momenti speciali per devoti e fedeli nella parrocchia di San Paolo apostolo a Ragusa ...