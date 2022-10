“In caso di fase luteale breve è possibile il concepimento?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Buonasera, da 7 mesi io e mio marito stiamo cercando di avere un figlio. Io ho 30 anni e lui 35. Ho fatto una visita specialistica ginecologica da due dottoresse diverse ed entrambe mi hanno confermato che tutto è nella norma. Tuttavia l’ultima mi ha prescritto Sinopol 2 compresse al gg distanziate 12 ore per “aiutarmi”. Ad oggi dopo circa 4 mesi di utilizzo non è cambiato nulla e monitornando la miaho scoperto che non supera mai i 10 giorni (nel corso degli ultimi cicli è stata di 7/6/8/9/10/8 giorni) e mi ritrovo con fortissimi dolori mestruali dal giorno prima del ciclo e per i primi due giorni, più mal di testa ricorrente verso il 20/22 gg dall’ultima mestruazione. Ho subito tiroidectomia nel 2017 e assumo Tirosint, 112 mg al gg. Potrei avere una carenza di progesterone? Quale strada dovrei percorrere per cercare di stabilizzare la ...