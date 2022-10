“I soliti limiti…” | Milan | non è solo colpa dell’arbitraggio

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La sconfitta delcontro il Chelsea non èdi Siebert, c’è dell’altro La partita di ieri delè stata fortemente condizionata dall’arbitraggio di Daniel Siebert. Rigore ed espulsione di Tomori in avvio di partita, che ha permesso a Jorginho di mandare subito il Chelsea in vantaggio e di gestire la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.