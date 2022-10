Enzo Gragnaniello | malore sul palco | ora è in terapia intensiva

, malore sul palco. Si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di CasertaGragnanielo, vittima di un malore al termine di un concerto tenutosi nel Casertano, a ...Grande spavento per. Dopo il concerto a Camigliano, nel Casertano, il chitarrista napoletano si è sentito male ed è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale di Caserta per una crisi cardiaca. Iva ...StampaE’ ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale di Caserta Enzo Gragnaniello, vittima di un malore subito dopo un concerto a Camigliano, nel Casertano. L’artista, 67enne, sarebbe stato colto da ...È ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Caserta Enzo Gragnaniello, vittima di un malore subito dopo un concerto a Camigliano, nel Casertano. L'artista 67enne, sarebbe stato colto da una cri ...