Dybala | l’esito degli esami dopo l’infortunio | i tempi di recupero

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Brutte notizie per la Roma, l’allenatore José Mourinho non potrà contare nelle prossime partite sulle prestazioni di Paulo. Il club giallorosso è stato protagonista di un avvio di stagione molto positivo, la squadra è molto competitiva per gli obiettivi di campionato e Europa League. L’ultima partita in Serie A contro il Lecce si è conclusa sul risultato di 2-1. Il gol decisivo è stato realizzato da Paulo, autore di un grande inizio di stagione. L’argentino ha accusato un problema muscolareaver calciato, gli accertamenti hanno evidenziato la lesione al quadricipite femorale e lo stop può variare da quattro alle sei settimane. Salterà sicuramente tutte le partite fino alla pausa per il Mondiale, l’obiettivo del calciatore è tornare a disposizione proprio per la competizione in Qatar e nel 2023 con la maglia ...