Cuperlo sulla manifestazione per la Pace | ' Nessuno pianti bandierine | sarebbe una miseria'

...ha risposto così: "Per carità, evitiamo di ridurre una tragedia a farsa. Qua non si tratta ...credo abbia ragione chi dice che è nostro diritto accompagnare quella scelta con la chiarezza......avere rispetto per chi vive sotto i missili e vede morire e torturare la sua gente - dice- ...credo abbia ragione chi dice che è nostro diritto accompagnare quella scelta con la chiarezza...Gianni Cuperlo sulla manifestazione per la Pace: "Viviamo la stagione più angosciante degli ultimi decenni, proviamo tutti a metterci all'altezza del dramma che si consuma davanti ai nostri occhi".Il deputato del Pd: "Basta piantare bandierine di partito sulle piazze della pace. Evitiamo di ridurre una tragedia a farsa" ...