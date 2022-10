Barcellona-Inter | Inzaghi espulso per proteste | entrando in campo e invocando la fine del match

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Finale concitato e ad alta tensione per Simoneal Camp Nou contro il. Il tecnico neroazzurro al 97? infatti è stato, per esser entrato inladella partita. L’allenatore ha urlato più volte la frase, con ampi gesti: “E’ finita, è finita!”. Una reazione che l’arbitro non ha gradito, punendocon l’espulsione. SportFace.

L'pareggia 3 - 3 al Camp Nou contro ile si avvicina alla qualificazione agli ottavi di Champions. Sblocca un gol di Dembele nel primo tempo. Nella ripresa arriva il pari con un gran ...L'lasciaa testa altissima, con il petto colmo di orgoglio e una qualificazione che è lì, la si può toccare con mano. Avrebbe potuto e forse dovuto vincerla, dopo aver ripreso i ...Nel primo tempo l’Inter parte bene e non si fa schiacciare. Il Barcellona non sembra sicurissimo nel giro palla e i nerazzurri possono anche far male in contropiede. L’occasione per passare in ...BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Inter strappa un punto fondamentale al Camp Nou al termine di un 3-3 dalle mille emozioni. Sono Barella, Martinez e Gosens ad andare a segno per i nerazzurri, che ...