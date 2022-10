Piano Operativo | prosegue il ciclo di assemblee pubbliche nei quartieri - Cronaca - lanazione it

Dopo la zona di Porta a Lucca, Gagno e I Passi, mercoledì 12 ottobre sarà la volta di Cisanello, Pisanova, Pratale, Don Bosco, San ...Prosegue il ciclo di assemblee pubbliche organizzate dal Comune di Pisa per recepire idee e proposte utili a formare il, il nuovo strumento urbanistico che sostituirà l'attuale Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa. La Legge Regionale 65 del 2014 prevede infatti la possibilità che i cittadini ...Sir, Crei e Apmarr insieme per costruire, progettare e realizzare il piano operativo del prossimo quinquennio. Consapevolezza, informazione, formazione, ricerca, diagnosi precoce, cure tempestive e pe ...Oltre 180 voli settimanali per l'inverno 2022, con un incremento del 14% rispetto alla stessa stagione 2019, pre pandemia. Sono i numeri del piano operativo del vettore low cost irlandese Ryanair per ...